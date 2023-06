Tunisie : Départ du dernier vol vers les lieux saints, avec à son bord la délégation officielle

Le dernier contingent des pèlerins a quitté hier, jeudi 22 Juin 2023, la Tunisie, à destination de l’Arabie saoudite, pour accomplir les rites du Hajj de l’an 1444 de l’hégire/ 2023, à quelques jours du rassemblement sur le Mont, Arafa, pilier du pèlerinage, le mardi 27 juin et de la célébration de l’Aïd el-Idha, le mercredi 28 juin.

Ce dernier vol (TU713) au départ de l’aérogare 2 des pèlerins de l’aéroport de Tunis-Carthage vers les lieux saints a été assuré par la compagnie Tunisair, vers l’aéroport de Djeddah, avec à son bord la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi.

Le ministère du Transport a mis en place un programme exceptionnel pour transporter plus de 11 mille pèlerins de et vers les lieux saints (44 vols départ/arrivée) à travers les aéroports tunisiens, assurés à égalité, par la compagnie Tunisair, et la compagnie saoudienne, avec une moyenne de 03 vols quotidiens, rappelle le même département dans un communiqué.

Les vols de retour démarreront le 03 juillet 2023, le dernier est prévu le 17 juillet.

La compagnie Tunisair assure ses vols (départ et arrivée) de six aéroports tunisiens, alors que la compagnie saoudienne effectue ses vols de cinq aéroports implantés à travers le pays.

Gnetnews