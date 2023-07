Tunisie/ Chèques sans provision : Dépénalisation, abrogation de la peine de prison, maintien de la pénalité financière…des pistes d’amendements

Les représentants du ministère de la justice ont été auditionnés, hier mercredi 12 juillet, par la commission de législation générale à l’Assemblée, autour de l’article 411 du code du commerce, relatif aux dispositions du chèque sans provision.

La révision des dispositions du chèque sans provision, s’inscrit dans le cadre de la stratégie élaborée par le ministère pour développer le dispositif législatif, notamment pour ce qui est des aspects économiques, financiers, et de la relance de l’investissement ; c’est une nouvelle approche qui consacre le rôle de la justice dans l’économie nationale, et est différente des précédentes approches, lesquelles reposent, essentiellement, sur la protection des droits et libertés, ont expliqué les responsables du ministère, cités par un communiqué de l’Assemblée.

Ils se sont arrêtés aux principaux amendements opérés sur le code du commerce, au sujet du chèque sans provision, et la nécessité de définir un objectif de l’amendement prévu, s’agissant de l’article 411 dudit code.

Ils ont évoqué une série d’approches proposées pouvant être adoptées en matière d’amendement des dispositions de l’article 411, lesquelles s’articulent, principalement, atour de la dépénalisation, l’abrogation de la peine carcérale, le maintien de la pénalité financière, l’amendement des procédures de régularisation, la levée progressive de la pénalisation, et le plafonnement des chèques.

Les membres de la commission parlementaire ont, pour leur part, demandé des explications sur les statistiques et les données liées au nombre officiel d’affaires inhérentes aux crimes de chèques sans provision, et le nombre de prévenus et de condamnés.

Ils ont affirmé la responsabilité des banques, étant un partenaire, appelant à prendre en compte la dimension sociale, lors de l’élaboration du projet de loi.

Les députés se sont interrogés sur l’état d’avancement en matière d’élaboration du projet de loi, portant amendement des dispositions des chèques sans provision, appelant à en accélérer l’examen par l’Assemblée des représentants du peuple.

Gnetnews