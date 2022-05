Tunisie : Des avocats appellent Bouderbela « à cesser d’impliquer le barreau dans le projet autoritariste du chef de l’Etat »

Des avocats appellent le bâtonnier, Ibrahim Bouderbela, « à s’excuser de présider l’instance pour les réformes économiques et sociales, et à cesser d’impliquer davantage les avocats dans un processus inconstitutionnel qui menace, aujourd’hui, l’Etat et le destin de son peuple, et non seulement les acquis démocratiques ».

Ces avocats « issus de sensibilités politiques et idéologiques différentes, dont le dénominateur commun est l’appartenance au barreau, et qui sont attachés à ses valeurs et principes », critiquent « la prestation du bâtonnat actuel qui s’acharne dans la défense du pouvoir, contre sa position négative en matière de défense des acquis démocratiques, et aussi des avocats, dont l’ex-bâtonnier Abderrazek Kilani, une position ayant porté préjudice à l’image du barreau et son histoire… »

Les 63 avocats signataires, de cette déclaration conjointe, considèrent que « le bâtonnier de l’ordre des avocats est en train d’instrumentaliser le barreau, à la faveur du pouvoir actuel, et est en train de préparer une mise en scène d’un dialogue formel, ce qui est contraire au communiqué du conseil de l’ordre datant du 12 Mai, ayant affirmé sa désapprobation de tout dialogue formel et des résultats préparés à l’avance, ainsi que de la marginalisation des forces politiques et des organisations nationales ».

Les signataires font constater que « le bâtonnier ne lui reste, pour la fin de son mandat à la tête du conseil de l’ordre des avocats, que près de deux mois seulement, ce qui l’oblige d’œuvrer pour resserrer les rangs des avocats, et de baliser le terrain à la tenue de l’assemblée générale élective, au lieu d’œuvrer à provoquer des fissures au sein des structures du barreau, en faisant exacerber la tension et la colère, ce qui attente à l’unité de la profession et l’affaiblit ».

Ils appellent le bâtonnier « à convoquer à une assemblée générale élective dans les délais les plus proches, une manière d’affirmer son respect du décret-loi de la profession, ses valeurs et traditions, et pour couper la route aux soupçons, dans un contexte politique connaissant une atteinte aux organisations nationales et sectorielles de l’intérieur ».

Ils appellent « les avocats, toutes orientations politiques et idéologiques confondues, à la vigilance et à contrer toute implication des avocats tunisiens dans un projet autoritariste et individuel, d’autant que le barreau était de tout temps un bouclier impénétrable face au despotisme et à la corruption pendant des décennies ».

