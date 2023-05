Tunisie : Des cadres et agents de la santé en grève ouverte devant le siège du ministère de tutelle

Des dizaines de cadres et agents de santé, adhérant à la coordination nationale tunisienne qui leur est dédiée, ont entamé, ce lundi 29 Mai 2023, une grève ouverte devant le siège du ministère de la Santé, en signe de protestation contre « le désintérêt de l’autorité de tutelle envers les revendications du secteur ».

Les protestataires ont brandi des slogans appelant « à décréter une loi organique des cadres et agents de la santé publique, en vue d’en préserver les droits matériels et professionnels, d’améliorer la qualité de la santé de base au sein des établissements hospitaliers, et d’embaucher les auxiliaires de santé, dont le chômage s’est inscrit dans la durée ».

Dans une déclaration à la TAP, le Secrétaire Général de la Coordination nationale tunisienne des cadres et agents de la santé, Chokri Mabrouki, a indiqué que « le sit-in va se poursuivre en dehors du siège du ministère, afin qu’il soit couronné par une marche vers le palais de Carthage, le jeudi prochain ».

« La grève ouverte ayant démarré, aujourd’hui, a paralysé les services des consultations externes et complémentaires, dans l’ensemble des établissements hospitaliers, outre les prestations administratives, les offices, les établissements relevant du ministère de la santé… »

Selon ses dires, la grève générale concernera, lundi prochain, « l’arrêt des services d’urgence et des services internes dans l’ensemble des établissements hospitaliers, dans le cas où le ministère de la Santé n’interagit pas, avec sérieux, avec les revendications du secteur ».

Mabrouki a évoqué l’éventualité que « les cadres et agents de santé entament une grève de la faim, la prochaine période, du fait du laxisme du ministère de la Santé en matière de protection des droits des agents du secteur, d’amélioration des prestations de santé, et de mise à disposition des médicaments ».

Il a qualifié la situation du dispositif de santé de base de « catastrophique, ce qui a eu des répercussions négatives sur les agents du secteur, les malades et leurs accompagnateurs ».

Il a fait état « de dossiers de corruption, touchant de nombreux établissements de santé, au sujet desquels, la coordination nationale a envoyé des courriers au ministère de la Santé, mais ils sont tous restés dans les tiroirs, sans suite ».

La coordination nationale tunisienne des cadres et agents de la santé a été fondée en 2021, et est un syndicat tunisien indépendant, comptant près de 15 mille adhérents, selon Mabrouki.

