Tunisie : Des campagnes de contrôle sur les plages de Bizerte, parasols, cabanes…démantelés

Les campagnes régionales conjointes se poursuivent dans différentes plages du gouvernorat de Bizerte, lesquelles sont menées par les équipes de contrôle relevant de la commission régionale de lutte contre l’implantation anarchique dans les plages de la région, pendant l’actuelle saison estivale.

Les plages de Mami et Aïn Hdida à la délégation de Ras Jbel ont connu hier, une grande campagne régionale avec la participation d’une équipe de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), les différents corps sécuritaire relevant de la garde maritime, le services de sécurité publique, la municipalité et la délégation, ayant débouché sur la levée de 12 infractions, le démantèlement de 37 parasols, ainsi que de 6 structures métalliques liées aux parasols, de quatre estrades, outre quatre cabanes en bois, implantées dans l’illégalité, en violation du domaine public maritime et des droits des estivants, indique le gouvernorat de Bizerte, citant le directeur régional de l’APAL à Bizerte.

Des avertissements ont été, également, adressés lors de cette campagne, contre toute récidive. Le cas échéant, des PV judiciaires seront rédigés contre les contrevenants, en coordination avec le parquet, à l’instar de ce qui s’est produit à Raf-Raf, contre trois personnes qui se sont obstinées à transgresser la législation inhérente à l’occupation provisoire des plages, ajoute la même source.

Ces campagnes de contrôle se poursuivront tout au long du littoral et du domaine forestier dans la région, en vue de limiter les cas de violation des domaines public et privé, et d’assurer une saison estivale normale pour l’ensemble des citoyens.

Gnetnews