Tunisie : Des centaines de milliers de visiteurs ont afflué vers Kairouan à l’occasion du Mouled

Le membre du Comité directeur du festival du Mouled à Kairaoun, Habib Mejri, a indiqué que quelque 700 mille visiteurs ont mis le cap sur la ville de Kairouan jusqu’à la nuit d’hier mardi, à l’occasion des festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète, célébrée hier en Tunisie.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que les autorités régionales, sécuritaires et l’association du festival ont veillé sur la sécurisation des milliers de visiteurs, venus de l’intérieur et de l’extérieur de la Tunisie, et ont réuni toutes les conditions, à l’occasion de cet évènement, marqué par une dynamique commerciale et touristique.

Kairaoun a vécu, pendant la semaine précédant la célébration du Mouled, des festivités religieuses et culturelles, ayant atteint leur apogée mardi soir, avec la tenue d’une cérémonie religieuse à la mosquée Okba Ibn Nefaâ, et l’animation des grandes places par des spectacles assurés par des orchestres soufis.

Le spectacle Ziara s’est, par ailleurs, produit, en présence de 40 mille spectateurs.

Le ministère de l’Intérieur avait indiqué, mardi, dans un communiqué que ses unités sécuritaires (police, garde nationale et protection civile) veillaient à sécuriser les places, routes et espaces à Kairouan, qui connait un afflux de visiteurs de différentes régions de la république, à l’occasion du Mouled, célébré hier en Tunisie et dans l’ensemble du monde arabo-musulman.

