Tunisie : Des conditions en passe d’Ãªtre fixÃ©es pour bÃ©nÃ©ficier des terres domaniales destinÃ©es aux projets d’investissement

Tunisie : Des conditions en passe d’être fixées pour bénéficier des terres domaniales destinées aux projets d’investissement

Une séance de travail s’est tenue, ce jeudi 29 février 2024, au siège du ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, autour de l’élaboration d’un projet d’arrêté conjoint, fixant les critères de cession de biens immobiliers relevant du domaine de l’Etat privé en faveur des investisseurs privés, pour la réalisation de projets d’investissements d’importance nationale.

Pour faire bénéficier ces projets des terres domaniales, à travers l’achat direct, selon les dispositions des décrets existants, la réunion a été consacrée à la fixation des critères qui seront adoptés à ce sujet, s’agissant, notamment, de la contribution du projet à la réalisation des objectifs de la politique de développement de l’Etat, et autres en lien avec les catégories concernées par l’encouragement et l’incitation (jeunes investisseurs, chômeurs parmi les diplômés du supérieur, sociétés communautaires, ainsi que les entreprises de l’économie sociale et solidaire).

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la rationalisation de l’affectation des terres domaniales, dans la limite du besoin de ces projets, en œuvrant à ne pas faire concurrence aux zones industrielles aménagées dans le périmètre du projet.

