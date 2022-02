Tunisie : Des diplomates tunisiens prÃ©sents sur le frontiÃ¨res de l’Ukraine avec la Pologne et la Roumanie (MAE)

Tunisie : Des diplomates tunisiens présents sur le frontières de l’Ukraine avec la Pologne et la Roumanie (MAE)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger annonce que des diplomates de nos ambassades à Varsovie (Pologne) et de Roumanie sont présents sur les points frontaliers Pologne/ Ukraine et Roumanie/ Ukraine.

Le ministère publie les numéros à contacter sur les frontières :

*Frontières Roumanie/ Ukraine :

-Marouene Ben Nasr : (Whatsapp) :

52872743 216+

*Frontières Pologne/ Ukraine :



-Makrem Arfaoui : 48509541235+

-Chieheb Chaouech : 0049.176.321.24220

-Jilani Chelouati : 0049.176.647.1030

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, avait annoncé dimanche qu’un pont aérien militaire et civil allait être instauré pour évacuer les Tunisiens d’Ukraine.

