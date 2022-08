Tunisie : Des divergences persistent entre le gouvernement et l’UGTT, en prévision de la réunion de ce mercredi

Une seconde réunion aura lieu ce mercredi 31 août entre une délégation du gouvernement, et une délégation de l’UGTT, pour examiner des questions sociales liées aux revendications inscrites dans le préavis de grève du 16 juin 2022.

Le porte-parole officiel de l’UGTT, Sami Tahri, a affirmé que les positions sont encore divergentes entre les deux parties, malgré l’accord sur la nécessité de faire paraitre une circulaire remplaçant celle n’o 20, exigeant l’autorisation préalable de la part de la présidence du gouvernement, avant les négociations avec les syndicats.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable syndical a indiqué que la rencontre ayant réuni avant-hier les deux délégations s’est heurtée à de nombreuses difficultés, s’agissant de la négociation autour des revendications.

Il a fait état d’une avancée sur un seul point relatif à la circulaire n’o 20, évoquant l’éventualité pour le gouvernement d’émettre une circulaire, s’y substituant, et autorisant la reprise de la négociation au sein des institutions entre les structures syndicales et les parties administratives.

Pour rappel, outre la circulaire précitée, les revendications syndicales portent sur la majoration des salaires dans la fonction publique et le secteur public, l’augmentation du salaire minimum, SMIG et SMAG, la réforme des entreprises publiques, etc.

Gnetnews