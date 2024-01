Tunisie : Des équipements et mobiliers acheminés vers les tribunaux de Médenine et Siliana

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui et d’intervention pour l’amélioration des conditions de travail du cadre judiciaire et administratif dans les tribunaux, un autre contingent d’équipements et de mobiliers est arrivé hier au tribunal de première instance de Médenine.

Un premier lot du matériel et d’équipements a été acheminé, la semaine dernière, au tribunal de première instance de Siliana, en vue de mettre à disposition des moyens matériels et logistiques supplémentaires, de nature à contribuer à améliorer les conditions de travail, et promouvoir les prestations judiciaires rendues aux justiciables dans les deux régions.

Le ministère de la justice a décidé, à l’issue de la réunion tenue le 22 janvier 2024, à améliorer les équipements dans nombre de tribunaux des régions intérieures.

Gnetnews