Tunisie : Des équipements médicaux de la banque mondiale à l’hôpital de Menzel Bourguiba

Dans le cadre du projet de coopération avec la banque mondiale, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mardi 12 Mars 2023, une cérémonie de remise de nouveaux équipements au profit du centre d’hémodialyse à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba, portant sur un nombre de nouveaux équipements médicaux, et ce en présence du représentant de la banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, la délégation l’accompagnant, ainsi que les cadres centraux et nationaux au ministère de la Santé.

Ali Mrabet a affirmé la priorité accordée par le ministère de la Santé à la prévention et la lutte contre les maladies chroniques, en assurant des prestations de santé et une prise en charge des malades, dont les insuffisants rénaux.

Le ministre de la Santé a valorisé le programme de coopération avec la banque mondiale, ayant permis l’acquisition d’équipements et de matériel médical nécessaire et moderne, en vue de renforcer la capacité d’accueil d’un important nombre de centres et unités d’’hémodialyse, affirmant la nécessité d’une meilleure prise en charge des malades et l’amélioration de leur qualité de vie.

Le représentant de la banque mondiale réitéré l’engagement de l’institution financière internationale, à poursuivre les projets de coopération et de partenariat avec le ministère de la Santé.

