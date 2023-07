Tunisie : Des équipes du croissant rouge dépêchées sur les frontières pour porter secours aux migrants

Des équipes de bénévoles du Croissant rouge tunisien ont été dépêchées, dimanche, vers la région frontalière de Ben Guerdane (Médenine), pour s’enquérir de l’état sanitaire et humanitaire de nombre de migrants irréguliers bloqués, en provenance de Libye ou de Tunisie, et ce sur instruction du président de la république, a indiqué la porte-parole du croissant rouge tunisien, Bouthyena Guregba.

Dans une déclaration à la TAP, elle a ajouté que de nombreux migrants dont des femmes, ont été secourus lors de cette campagne menée sous l’égide de Abdellatif Chabbou, et Taher Cheniti, respectivement, président du Croissant rouge, et son trésorier.

Les femmes ont été dirigées vers l’hôpital de Ben Guerdane pour recevoir les soins nécessaires ; un migrant atteint d’une fracture au niveau de la jambe, a été secouru et alité à l’hôpital.

La porte-parole du croissant rouge a ajouté que les équipes médicales avaient procédé, dimanche, à 45 interventions pour soigner des blessures légères, outre la distribution de collations, et de lait aux enfants, et d’eau et toutes autres nécessités à l’ensemble de migrants bloqués dans la région frontalière de Ben Guerdane.

Quelque 200 migrants irréguliers, parmi ceux bloqués dans la région frontalière de Ben Guerdane, ont exprimé leur souhait d’un retour volontaire à leur patrie, a-t-elle indiqué.

Le croissant rouge tunisien a entamé les contacts avec les organisations internationales concernées pour assurer un retour sûr dans les délais les plus proches, après avoir établi une liste des personnes concernées par cette procédure.

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’était entretenu, samedi après-midi à Carthage, avec le président du croissant rouge tunisien, Abdellatif Chabbou.

La rencontre a porté sur le rôle de cette organisation en matière de prise en charge des personnes bloquées au niveau des frontières, à l’intérieur du territoire tunisien, en coordination avec les autorités concernées.

Une délégation devait faire le déplacement, samedi soir, à l’endroit où ces migrants se trouveraient, afin qu’ils ne restent pas dans des conditions inhumaines. La Tunisie donne des leçons en la matière à ceux qui la critiquent à l’étranger et « trouveront à l’intérieur ceux ayant vendu leurs conscience et se sont jetés dans les girons des cercles d’implosion des pays et des patries », indique la présidence dans un communiqué.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé, ce week-end, que les forces de sécurité tunisienne ont protégé les migrants qui sont venus en Tunisie et souhaitent s’y installer, « contrairement à ce qui est relayé par les cercles colonialistes et leurs agents, dont les positions concordent avec les voix déchainées à l’étranger, qui balisent le terrain à une implantation de type nouveau, travestissent les vérités, et répandent des mensonges ».

