Tunisie : Des lÃ©gislatives anticipÃ©es ce samedi 17 dÃ©cembre, aprÃ¨s une annÃ©e et demie d’absence du parlement

Tunisie : Des législatives anticipées ce samedi 17 décembre, après une année et demie d’absence du parlement

Les Tunisiens sont appelés aux urnes, ce samedi 17 décembre 2022, pour élire les membres de l’assemblée des représentants du peuple, dans des législatives anticipées, lesquelles constituent un aboutissement du calendrier politique révélé par le président de la république, dans son discours du 13 décembre 2021.

Le scrutin de ce samedi intervient, dans un contexte de dispositions exceptionnelles annoncées par Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, où il avait suspendu les travaux de l’ancienne assemblée, sur la base de l’article 80 de la constitution de 2014, régissant le péril imminent.

Le chef de l’Etat avait entretemps procédé à la dissolution de l’ancienne assemblée issue des élections législatives de 2019 ; une démarche largement critiquée par la classe politique et civile qui occupait l’espace public pendant la période post-révolutionnaire, tant au sein du pouvoir et que dans l’opposition.

Les législatives de ce samedi, journée commémorative du déclenchement de la première étincelle de la révolution, et date anniversaire de la révolution tunisienne, à la place du 14 janvier en vertu d’une décision présidentielle, donneront lieu à un nouveau parlement, après une année et demi d’absence du pouvoir législatif et de fermeture du palais du Bardo.

Mode de scrutin uninominal

Les Tunisiens vont choisir leurs nouveaux députés, selon un mode de scrutin uninominal, qui rompt totalement avec le scrutin de listes adopté pendant les trois anciennes élections législatives de l’après-révolution, soit l’élection de l’Assemblée nationale Constitutive (ANC, 2011), de l’Assemblée de 2014 et celle de 2019.

Les bureaux de vote ouvriront ce matin leurs portes à 8 heures du matin pour accueillir les électeurs, et les fermeront à 18 heures, excepté dans certaines régions (Kasserine, Siliana, Le Kef, Sidi Bouzid et Gafsa) où les horaires seront écourtés, pour se poursuivre de 09 à 16 heures.

Le vote sera prolongé jusqu’à 20 heures dans les circonscriptions de Djerba et Zarzis, du fait la spécificité démographique de ces régions, avait auparavant, précisé, l’instance électorale.

Les élections à l’étranger continuent ce samedi, pour le dernier et troisième jour consécutif, dans les circonscriptions de France 2, France 03 et Italie.

Le vote n’a pas eu lieu dans les circonscriptions de l’étranger, du reste de l’Europe, faute de candidats.

Après la fin du vote, des députés devront être élus dès le premier tour, alors qu’un deuxième tour devra être organisé dans les circonscriptions en ballotage, dont la date reste à arrêter.

L’élection de ce samedi concerne 154 sièges, représentant les circonscriptions où des candidats se sont présentés, sur un ensemble de 161 députés constituant le nouveau parlement, comme le prévoit le nouveau code électoral.

La configuration parlementaire sera dévoilée à l’issue du 2ème tour, et le nouveau parlement sera installé au Bardo, avec l’éventualité que des élections partielles, ne soient organisées, pour pourvoir à la vacance au niveau de 07 sièges, notamment ceux de l’étranger, une fois le code électoral révisé.

