Tunisie : Une journÃ©e portes ouverts Ã  l’hypermarchÃ© Carrefour, Ã  l’occasion de l’octobre rose

Tunisie : Une journée portes ouverts à l’hypermarché Carrefour, à l’occasion de l’octobre rose

Le ministère de la Santé œuvre à mettre à disposition des mammographes pour le dépistage du cancer du sein, dans dix gouvernorats du pays, et ce dans le cadre du programme, Essaha Aziza, financé par l’Union européenne, en appui au secteur de la santé en Tunisie.

Dans une note d’information rendue publique à l’occasion de l’Octobre Rose, autour du thème « le cancer du sein, plus le dépistage est précoce, plus la guérison est facile », le ministère fait état d’un appui aux gouvernorats de Kasserine, Gabès et Kébili, dans le cadre de ce même programme.

La Direction des soins et de santé de base (DSSB) a élaboré un programme de sensibilisation riche, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’ONFP, la direction de la médecine scolaire et universitaire, le centre de prise en charge de la mère et de l’enfant de Mellassine…ainsi qu’avec les structures nationales et le ministère des Affaires sociales (CNAM, la direction de l’inspection de travail et de la sécurité professionnelle, ou la poste tunisienne.

Ces activités portent sur l’élaboration d’un programme d’information sur la prévention et le dépistage du cancer du sein, outre l’organisation d’une journée d’informations portes ouverts, à l’hypermarché Carrefour, comportant des ateliers de sensibilisation, et de dépistage du cancer du sein.

Le ministère organise des activités de sensibilisation pour le dépistage précoce en milieu professionnel, sur les plans central et régional, en collaboration avec la direction générale de l’inspection de médecine de travail, et les directions régionales de la santé.

La prévalence du cancer du sein est de 58.4 cas pour 100 000 femmes en Tunisie, il représente le premier cancer féminin avec une proportion de 30 % en 2020, et 38 % en 2021, du total des cancers touchant la femme.

Gnetnews