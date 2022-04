Tunisie : Des médecins chinois bientôt dispatchés dans les hôpitaux tunisiens

Des équipes médicales chinoises sont attendues en Tunisie, elles seront dispatchées sur les hôpitaux régionaux de Jendouba, Sidi Bouzid et Gafsa, ainsi que le centre de formation d’acupuncture de l’hôpital, Mongi Slim, de la Marsa.

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et l’ambassadeur de Chine à Tunis, ZHANG Jianguo, avaient signé hier, un protocole d’accord portant sur l’envoi par Pékin de ces équipes médicales.

Les deux parties ont, par ailleurs, procédé à la signature d’un document d’échange de lettres portant sur la mise à disposition d’équipements médicaux, pour le centre hospitalo-universitaire de Sfax, réalisé dans le cadre de la coopération sino-tunisienne.

La coopération médicale entre la Tunisie et la Chine remonte à 1973, les programmes réalisés tout au long de cette période ont permis d’échanger les expériences entre les deux pays, et d’assurer des prestations médicales et le suivi sanitaire dans les régions intérieures tunisiennes.

Le ministre des Affaires étrangères avait auparavant signé avec le vice-ministre chinois du Commerce, le document relatif à la remise de l’académie diplomatique.

Gnetnews