Tunisie : Des organismes publics épauleront la fondation Fida en vue de son entrée en activité

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu hier, jeudi 07 juillet, à la Kasbah, le président de la fondation, Fida, Ahmed Jaâfar.

L’entrée en activités effective de la fondation, Fida, et les dispositions pratiques, a même de l’aider à exercer ses missions, ont été au centre de cette rencontre.

Les discussions ont porté sur les procédures et modalités de coordination, au sujet des dossiers des victimes des attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure, de la douane, et des ayants-droits des martyrs et blessés de la révolution.

Il a été convenu d’appuyer la fondation par les ressources humaines et matérielles, des différents organismes publics, afin qu’elle puisse se saisir des dossiers qui lui sont confiés, dans les meilleurs délais.

