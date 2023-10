Tunisie : Des partis et organisations annoncent la crÃ©ation de la commission nationale de soutien Ã  la rÃ©sistance en Palestine

Tunisie : Des partis et organisations annoncent la création de la commission nationale de soutien à la résistance en Palestine

Des organisations, des associations et des partis politiques ont annoncé la formation d’une commission nationale de soutien à la résistance en Palestine, à l’issue d’une réunion tenue hier, lundi, à l’appel de l’Union Général tunisienne du Travail (UGTT), au siège de l’Union syndical des travailleurs du Maghreb arabe, et ce « en soutien de l’épopée, Déluge d’al-Aqsa, menée par la résistance palestinienne, avec toutes ses factions en vue de la libération des territoires spoliés, et de la récupération de droits confisqués ».

La commission annonce, dans un communiqué, son « soutien de principe et sans conditions à la résistance palestinienne, dans sa bataille de libération », annonçant la tenue d’une marche le 12 Octobre 2023.

La commission condamne « la complicité des régimes arabes ayant normalisé leurs relations avec l’entité sioniste, et leurs positions honteuses, dénonce les positions hostiles des forces impérialistes conduites par les Etats-Unis, et leur alignement manifeste sur l’entité sioniste, ainsi que son soutien militaire ».

Les organisations signataires ont réitéré « leur attachement à l’accélération de la parution d’une loi criminalisant la normalisation ».

La commission nationale de soutien de la résistance palestinienne a appelé les forces nationales, arabes et les libres de ce monde « à soutenir le peuple palestinien en vue de la récupération de ses territoires et de ses droits, et à se tenir aux côtés de la résistance palestinienne, ainsi qu’à faire pressions sur leur gouvernement en vue d’un arrêt immédiat de l’agression barbare contre le peuple palestinien, à défendre le droit palestinien, et à en appuyer le militantisme, afin qu’il puisse instaurer son Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

La commission appelle à « une large participation à la marche nationale, prévue le jeudi 12 Octobre à partir de midi devant le siège central de l’UGTT, à l’avenue des Etats-Unis ».

Ladite commission compte l’UGTT, le conseil national de l’ordre des avocats, la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, les femmes démocrates, les jeunes avocats, la coalition Soumoud, le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), l’observatoire de défense du caractère civil de l’Etat…ainsi que les partis al-Massar, al-Watad, Tayar el-chaâbi, le mouvement Tunisie de l’avant, le Courant démocrate, le parti des travailleurs, le mouvement Echaâb, el-Qotb, Ettakatol, el-Joumhouri…

Gnetnews