Tunisie : Des partis, personnalitÃ©s et associations appellent les autoritÃ©s Ã  rÃ©vÃ©ler la teneur de leurs discussions avec la partie europÃ©enne

Tunisie : Des partis, personnalités et associations appellent les autorités à révéler la teneur de leurs discussions avec la partie européenne

Des partis, associations et personnalités expriment, ce mardi 20 Juin dans un communiqué conjoint, « le refus de tout accord entre la Tunisie et l’Union européenne, fondé sur « un deal de la situation économique et sociale difficile, contre un package de suggestions humiliantes, en contrepartie du refoulement des réfugiés subsahariens en Europe pour les implanter dans des camps sur le territoire tunisien, et de rapatrier les Tunisiens qui sont entrés en Europe, via la migration irrégulière ».

Les partis signataires de ce communiqué, dont la coalition Soumoud, le parti communiste, Afek Tounes, el-Massar, l’observatoire de défense du caractère civil de l’Etat, l’association tunisienne pour les droits et libertés…ont exprimé leur crainte envers « la conclusion d’un deal, faisant de la Tunisie une terre d’accueil des refoulés d’Europe, parmi les migrants irréguliers, a fortiori, face à l’approbation par le parlement européen de la création d’un pays de transit sûr (Sur la rive sud de la Méditerranée), en vue de l’implantation de tels migrants. Outre la succession des visites des délégations de l’Union européenne en Tunisie, lesquelles annoncent leurs dispositions à conclure un éventuel accord fin Juin 2023, avec les autorités tunisiennes ».

Les signataires ont appelé les autorités « à révéler la teneur des discussions menées avec la partie européenne, et à faire prendre connaissance à l’opinion publique des accords qu’elles comptent conclure, au nom de l’Etat tunisien ».

Ils ajoutent que « le règlement du dossier migratoire irrégulier, et son aspect humain, ne pourrait se faire, via une pure approche sécuritaire, et discriminatoire, mais cela devra être fait dans le cadre d’une approche humaine, démocratique et de développement intégral, dans la mesure où il s’agit d’une affaire, où la responsabilité dépasse le cadre légal, pour concerner la communauté internationale, dans son ensemble ».

Recevant hier, lundi 19 Juin à Carthage, la ministre de l’Intérieur allemande, Nansy Faeser, et son homologue français, Gerald Darmanin, le chef de l’Etat a affirmé que la Tunisie n’acceptera, jamais, de jouer le rôle de garde-frontières de n’importe quel autre pays, comme elle n’acceptera pas d’implanter les migrants sur son territoire.

Saïed a réitéré sa position quant « à la nécessité d’opter pour une nouvelle approche, envers la migration irrégulière, fondée sur l’éradication des causes, et non sur la tentative de régler les résultats ». Une position que le chef de l’Etat a réitérée, lors d’un entretien téléphonique récent, avec le président du Conseil européen, Charles Michel.

Gnetnews