Tunisie : Des pluies Ã©parses et intenses, les tempÃ©ratures atteindraient les 46Â°

Tunisie : Des pluies éparses et intenses, les températures atteindraient les 46°

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 13 juin par des pluies éparses et orageuses au Centre et localement au Nord et au Sud, elles seront, provisoirement, intenses.

La violence du vent requiert la vigilance au Sud où elle charrie sable et poussières.

La mer est agitée à très agitée au Golfe de Gabès.

Les températures sont élevées. Les maximales sont comprises entre 28 et 33° au Nord et au Centre. Elles seront entre 34 et 39° au Sud, atteignant les 46° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

