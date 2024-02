Tunisie : Des pluies éparses et orageuses ce mardi dans plusieurs régions

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 20 février, par des nuages intenses, avec des pluies éparses, provisoirement, orageuses au Nord, lesquelles engloberont, localement, le centre et le Sud-est l’après-midi.

Le vent soufflera, relativement fort, du secteur Nord-ouest, à provisoirement fort entre 40 et 60 km/ heure, au Nord et au Centre, faible à modéré du 15 à 30 Km/ heure au Sud.

La mer est très agitée au Nord, à houleuse dans la région de Serât, agitée sur le reste du littoral, à part dans le Golfe de Gabès, où elle est peu agitée.

Les températures sont en légère baisse au Nord, et sur les hauteurs, les maximales sont comprises entre 12 et 18°, et sans changement dans les reste des régions, allant du 18 au 23°.

Gnetnews