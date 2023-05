Tunisie : Un début de semaine sous le signe des pertubations et des températures élevées

Après un week-end chaud aux allures estivales, retour, en ce début de semaine, des perturbations.

Des pluies éparses et orageuses sont attendue ce lundi, 29 Mai, au Nord, et localement au Centre ; elles seront, par moments, intenses à l’extrême Nord-Ouest le matin..

Au Sud du pays, un temps, plutôt, calme est attendu.

L’activité du vent, requiert, la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussière.

La mer est agitée à très agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 16 et 21° au Nord, sur les hauteurs, et au Sahel. Elles varieront entre 23 et 28° dans le reste des régions, et atteindraient les 33° au Sud-Ouest et 37° à l’extrême-sud.

Gnetnews