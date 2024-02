Tunisie : Des pluies intenses attendues à partir ce de mardi et les prochains jours

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 27 février 2024, par un ciel, partiellement, à densément nuageux l’après-midi dans les régions du Nord-Ouest, et du Centre, avec des pluies, provisoirement, orageuses et parfois, intenses, lesquelles engloberont les régions Est, et localement, le Sud, pendant la nuit.

Le vent soufflera, relativement, fort près des côtes, à faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est très agitée dans la région de Serrat, et agitée dans le reste du littoral.

Les températures sont en légère baisse, les maximales sont comprises entre 13 et 18° dans les régions du Nord et sur les hauteurs, et entre 19 et 24° dans le reste des régions.

L’INM avait annoncé dans un bulletin météo paru hier, des pluies intenses oscillant entre 20 et 40 mm, et atteignant les 60 mm à partir de la fin de journée de ce mardi, notamment au Nord et au Centre Ouest.

Les précipitations se poursuivront mercredi et jeudi en quantités importantes.

Gnetnews