Tunisie : Des pluies orageuses au Nord et sur les hauteurs

Les conditions météorologiques sont maquées ce jeudi 15 juin par des pluies éparses et orageuses au Nord et sur les hauteurs, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités.

Un temps calme prévaudrait dans le reste des régions.

La violence du vent se poursuit près des côtes Nord.

La mer est très agitée au Nord, à agitée dans les autres espaces marins.

Les maximales sont comprises entre 22 et 28° au Nord et sur les hauteurs, et entre 29 et 35° dans les reste des régions, atteignant les 37° au Sud Ouest.

