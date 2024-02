Tunisie : Des pluies orageuses et intenses attendues ce jeudi 29 février

Les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi 29 février, par un ciel parfois, densément nuageux, avec des pluies, provisoirement, orageuses et parfois, intenses, dans les régions Ouest.

Les précipitations engloberont, progressivement, les régions Est du Centre et du Sud l’après-midi, avec l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités.

Le vent soufflera du Secteur Ouest fort entre 40 et 60 Km/ heure près des Côtes Est, et sur les hauteurs et au Sud, avec des tempêtes de sable locales, faibles à modérées de 15 à 30 Km/ heure dans le reste des régions.

La mer est agitée au Nord, à très agitée sur le reste du littoral, et est houleuse dans le Golfe de Gabès.

Les températures sont en baisse, les maximales sont comprises entre 10 et 17°, elles sont dans la limite de 07° sur les hauteurs Ouest.

Gnetnews