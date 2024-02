Tunisie : Des pluies orageuses et intenses attendues ce mercredi

Éclaircies et nuages, soleils et pluies, telles sont les caractéristiques météorologiques de ce mercredi 21 février. Le temps a l’air de se chercher en cette fin de l’hiver, avec des épisodes pluvieux intervenus, notamment, la nuit dernière et ce main, qui rafraichissent l’atmosphère et mettent du baume au cœur.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des nuages passagers, par moments intenses au Nord et dans les régions Est du Centre et du Sud. Des pluies éparses, provisoirement orageuses, et parfois intenses sont prévues, avec chute de grêle à des endroits limités.

Le vent du secteur Nord, relativement fort à fort près des côtes Est, et sur les hauteurs ; modéré à faible dans le reste des régions.

La mer est agitée au Nord, agitée à très agitée sur les Côtes Est.

Les températures maximales sont comprises entre 15 et 21°, elles sont dans la limite de 12° sur les hauteurs Ouest.

