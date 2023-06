Tunisie : Des pluies orageuses et intenses dans plusieurs rÃ©gions Ã  partir de ce lundi aprÃ¨s-midi

Tunisie : Des pluies orageuses et intenses dans plusieurs régions à partir de ce lundi après-midi

Les conditions météorologiques se caractérisent à partir de ce lundi après-midi, 12 juin, par des foyers orageux, accompagnés de pluies dans les régions Ouest.

Les précipitations engloberont, par la suite, les régions Est du centre et du sud, elles seront, par moments, intenses, en un laps de temps court, et seront comprises entre 20 et 40 millimètres, notamment, dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa, et Sidi Bouzid, avec chute de grêle à des endroits limités, prévoit un bulletin météo, paru en cette fin de matinée.

Le temps continuera à être demain, mardi 13 juin, favorable aux pluies orageuses dans les régions Ouest, elles engloberont, progressivement, en fin de journée et le mercredi 14 juin, les régions Nord, où elles seront intenses, avec des quantités, localement, importantes.

Un vent violent à extrêmement violent soufflera du secteur Est, au Sud, où il charriera sable et poussière notamment au Sud Ouest.

