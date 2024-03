Tunisie : Des précipitations attendues ce mardi, pluviométrie des dernières 24 heures

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 05 Mars par des nuages passagers dans la plupart des régions, lesquels seront, par moment, intenses au Nord, avec des pluies éparses, provisoirement, orageuses, à l’extrême Nord-Ouest.

Le vent soufflera, relativement fort, du secteur ouest, à localement fort, près des côtes et sur les hauteurs, et faible à modéré dans le reste des régions.

Les températures semblent être en légère hausse, les maximales sont comprises entre 14 et 20°, au Nord et sur les hauteurs, et entre 20 et 24° dans le reste des régions.

Au cours des dernières 24 heures, des précipitations ont arrosé le Grand-Tunis, ainsi que des régions du Nord, du Nord-Ouest et du cap-bon dans des quantités variables.

A Bizerte, de nombreuses délégations ont été irriguées, la mieux lotie était Joumine avec 11 mm.

A Tunis et Ariana, la pluviométrie était entre 1 et 3 mm.

A Béjà, Jendouba, le Kef et Nabeul, les précipitations enregistrées oscillaient entre 1 et 8 mm.

Gnetnews