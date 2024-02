Tunisie : Des projets de décret entérinés en Conseil des ministres

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, ce jeudi 22 février 2024, la réunion du conseil des ministres à la Kasbah. Hachani a appelé les ministres « à redoubler d’efforts et à travailler en harmonie, pour relever les défis et conférer l’efficacité requise à tous les niveaux au service du peuple tunisien ».

Le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décrets dont le projet de décret n’o 2605 du 29 décembre 2015, portant sur l’octroi des incitations fiscales prévues dans les articles 31 et 75 de la loi n’o 53 de l’année 2015, du 25 décembre 2015, relative à la loi de finances de l’année 2016 ; le projet de décret portant création de l’office des logements de la présidence de la république, en fixant les prérogatives administratives et financières ; le projet de décret portant création du laboratoire de métrologie du ministère de la Défense, en fixant l’organisation administrative et financière et les modes de gestion, ainsi que le projet de décret fixant l’organigramme du pôle technologique pour valoriser les richesses du Sahara et exploiter les richesses qu’il recèle.

Gnetnews