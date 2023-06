Tunisie : Des projets de loi et de décrets adoptés en Conseil des ministres

Le projet de loi organique portant amendement du décret-loi n’o 70 de l’année 2011, portant organisation de la justice militaire, et du statut de base des magistrats militaires, a été au centre d’une réunion du conseil des ministres tenu mardi, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la Kasbah.

Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs autres projets de loi et décrets.

*Projet de loi portant approbation d’un mémorandum d’entente en matière de sécurité sociale, conclue à la date du 20 novembre entre la Tunisie et le Québec ;

*Projet de loi organique portant approbation d’une convention liée à l’extradition des criminels, entre les gouvernements tunisien et algérien ;

*Projet de loi portant approbation d’une convention de financement conclue le 16 Mai 2023, entre la Tunisie et un groupe de banques locales pour le financement d’un budget de l’Etat ;

*Projet de loi organique portant approbation de l’adhésion de la Tunisie à l’accord d’origine de l’Africa Finance Corporation (AFC) (institution financière multilatérale) ;

-Projets de décrets :

*Projet de décret organisant le transport en commun irrégulier des personnes sur les routes ;

*Projet de décret régissant l’organigramme de l’office national de la propriété foncière ;

*Projet de décret amendant et complétant le décret gouvernemental n’o 327 du 05 Mai 2021, fixant les prérogatives de l’agence foncière d de l’habitat, son organisation administrative et financière et les règles de sa gestion ;

*Projet de décret portant création d’une unité de gestion par objectifs, pour le suivi de la réalisation du projet d’autoroute Tunis – Jelma ;

*Projet de décret portant amendement du décret n’o 1224 de l’année 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire, portant création du programme spécifique du logement social, etc.

