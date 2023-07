Le Conseil des ministres adopte un projet de loi sur l’envoi d’équipes médicales chinoises en Tunisie

Des projets de loi et de décrets ont été examinés et approuvés hier, jeudi 13 juillet, lors d’un conseil des ministres tenu à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

*Projets de loi :

-Projet de loi organique portant approbation du protocole d’accord et d’échange de mémorandums entre le gouvernement tunisien, et le gouvernement chinois, sur l’envoi d’équipes médicales chinoises en Tunisie (2021 – 2026) ;

*Projets de décrets :

-Projet de décret attestant de la survenue d’une catastrophe naturelle concernée par l’intervention du Fonds d’indemnisation des dégâts agricoles découlant de telles catastrophes ;

-Projet de décret portant fixation des prix des céréales, et la manière d’en payer les prix, et de les stocker au titre de la saison 2023 – 2024 ;

-Projet de décret fixant le barème de calibrage exceptionnel du blé dur et du blé tendre à l’achat, lesquels sont destinés à la consommation humaine au titre de la saison 2023 – 2024 ;

-Projet de loi fixant les conditions et les procédures de bénéfice de la prise en charge par l’Etat du décalage entre le taux d’intérêt appliqué aux crédits saisonniers de la céréaliculture, et le taux du marché monétaire dans la limite de trois points, pour ce qui est des crédits accordés par les banques aux petits agriculteurs ;

-Projet de décret portant amendement du décret présidentiel n’o 536 du 07 Juin 2022, fixant les conditions et procédures de bénéfice de la prise en charge par l’Etat du décalage entre le taux appliqué aux crédits et financements, et le Taux du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises (PME) ;

-Projet de décret fixant l’organigramme du centre national des sciences et technologies nucléaires.

