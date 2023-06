Tunisie : Des stations d’épuration modernes seront mises en place à même d’êtres utilisées dans les secteurs agricole et industriel (ministre)

La ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, a déclaré qu’en matière de traitement des eaux usées, des stations d’épuration modernes allaient être mises en place, lesquelles engloberont des régions rurales à Jendouba, et pourraient être exploitées dans les domaines agricole et industriel.

Lors d’une visite vendredi dans le gouvernorat de Jendouba, la ministre a évoqué la stratégie nationale de transition écologique, qui sera présentée par son ministère.

Présidant la réunion du Conseil régional du gouvernorat, Leïla Chikhaoui a dit l’intérêt du ministère, pour les questions environnementales dans l’ensemble des gouvernorats de la république, et le suivi constant des travaux des projets environnementaux, appelant à la nécessité de la conjugaison des efforts en vue d’en accélérer la réalisation.

Elle a évoqué l’importance du partenariat entre les, secteurs public et privé, s’agissant, notamment, de la gestion circulaire des déchets, et d’utilisation des engrais chimiques, appelant à adopter un tel procédé dans les hôtels et les communes, a fortiori que leur coût n’est pas élevé.



La ministre de l’Environnement a loué l’efficacité de cette expérience dans les gouvernorats de Siliana et Kairouan et autres gouvernorats ayant mené de telles expériences.

Leïla Chikhaoui s’est rendue dans la région de Ouerguech, pour prendre connaissance du projet écologique, « Hammem Sidi Belgacem « El-Kalaâ », affirmant l’importance de développer pareils sites écologiques, et d’en préserver la propreté pour être une destination touristique, en appui à l’activité agricole.

Elle s’est, par ailleurs, enquise du projet Douar El-Chem à Aïn Drahem, lequel concerne 55 familles rurales, et porte sur la collecte des déchets plastiques, ainsi que des projets féminins de confection des produits biologiques sortis de la nature.

Gnetnews