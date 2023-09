Tunisie : Des températures élevées en ce début de semaine

Les conditions météorologiques sont marquées, ce lundi 04 septembre, par un ciel, partiellement, gris dans la plupart des régions.

Les températures demeurent élevées en ce début de semaine. Les maximales sont comprises entre 29 et 33° dans les régions côtières Est et sur les hauteurs, et entre 34 et 39° dans le reste des régions, atteignant les 41° à l’extrême Sud.

Un vent du secteur Est modéré, puis relativement, violent au Sud. Il sera faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est agitée à très agitée dans la région de Serrât, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

