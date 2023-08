Tunisie : Des tempÃ©ratures fraiches ce mardi 15 aoÃ»t

Tunisie : Des températures fraiches ce mardi 15 août

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 15 août par des températures plutôt clémentes.

Les maximales sont comprises entre 29 et 34° dans les régions côtières, et entre 30 et 35° dans le reste des régions, avec des vents du secteur Est, faibles à modérés.

Le vent sera, relativement, fort près des côtes Nord, selon le premier bulletin météo de la journée.

La mer est agitée au Nord, à peu agitée sur le reste du littoral. Elle sera agitée la nuit dans le Golf de Gabès.

