Tunisie : Des températures stationnaires, les maximales atteindraient les 43°

Les températures sont relativement stationnaires, ce jeudi 03 juillet. Les maximales sont comprises entre 32 et 37° près des côtes Est, et entre 38 et 43° dans le reste des régions.

Le mercure atteindrait les 45° au Sud-Ouest avec l’apparition des coups de sirocco.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un vent du secteur Nord, et du Secteur Est au Centre et au Sud.

Le vent est faible à modéré, et se renforce l’après-midi près des Côtes Est.

Le ciel est dégagé à peu nuageux, avec des formations orageuses locales l’après-midi dans les régions Ouest du Centre, accompagnées de pluies éparses.

