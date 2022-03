Tunisie : Des tonnes de produits alimentaires saisis au terme d’opérations de contrôle conjointes

La campagne de lutte contre la spéculation se poursuit, à l’heure où l’approvisionnement du marché par les produits de base connait des perturbations.

Dans le cadre de la poursuite du durcissement du contrôle des circuits de distribution des produits de consommation, les services des ministères de l’Intérieur, du Commerce et des Finances ont mené des campagnes simultanées sur l’ensemble du territoire de la république en vue de lutter contre la spéculation et la contrebande, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les opérations de contrôle menées les 12 et 13 Mars ont débouché sur la saisie des quantités suivantes :

*436 tonnes de semoule, farine, de pâtes et de riz,

*42 tonnes de sucre subventionné

*65 tonnes de légumes et fruits

*19 599 litres d’huile subventionnée

*24 462 litres d’huile végétale

*12 801 litres de lait

*155 200 œufs

*360 940 conserves

*259 tonnes de céréales, légumineuses et fourrages,

*109 019 bouteilles d’eau et de boissons gazeuses

*57 215 paquets de cigarettes

*23 278 litres d’essence.

Gnetnews