Tunisie : Des touristes suÃ©dois attendus dans nos contrÃ©es, avec le vol direct Tunis/ Stockholm

Tunisie : Des touristes suédois attendus dans nos contrées, avec le vol direct Tunis/ Stockholm

L’ancienneté des relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et la Suède, les moyens de consolider les domaines de coopération dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, et de trouver de nouvelles opportunités de partenariat, servant les intérêts des deux pays, a fortiori que la Suède préside l’Union européenne, ont été au centre d’une entrevue entre le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, et l’ambassadrice du Suède à Tunis, Anna Block Mazoyer.

Les discussions ont porté sur les principaux rendez-vous de coopération à venir, notamment la contribution de la Suède au développement de l’artisanat dans le cadre de l’autonomisation de la femme.

La diplomate suédoise a fait état d’une volonté réelle de consolider la coopération bilatérale avec la Tunisie, et de développer l’effectif des touristes suédois, notamment les amoureux de la nature, de l’histoire, de la culture, des aventures et du Golf, rapporte un communiqué du ministère du Tourisme.

Elle a appelé à renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays, et à développer l’Open Sky, ce qui permet l’afflux des touristes en provenance de Suède, des différents pays européens, et du monde.

Anna Block Mazoyer a évoqué la reprise des vols directs entre Tunis et Stockholm, lesquels seront assurés par la compagnie Nouvelair à compter du 19 Juin 2023.

Ce vol est de nature à contribuer à développer le nombre des touristes suédois, pendant les saisons estivale et hivernale, a souligné, en substance, le ministre.

