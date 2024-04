Tunisie : Les investissements touristiques dans les zones rurales et forestiÃ¨res au centre d’une sÃ©ance de travail interministÃ©rielle

Tunisie : Les investissements touristiques dans les zones rurales et forestières au centre d’une séance de travail interministérielle

Une séance de travail s’est tenue hier, lundi 1er avril, entre les ministères de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et du tourisme pour la relance de l’investissement dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat.

La réunion a porté sur les domaines d’action conjointe entre les deux ministères, notamment pour ce qui est de l’incitation à l’investissement dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat et les sites agricoles, et la valorisation des matières premières naturelle et de l’artisanat.

Les deux ministres ont convenu d’établir un calendrier conjoint pour régler les problèmes posés, et examiner toutes les propositions, s’agissant des lois inhérentes à l’investissement dans le domaine de l’hébergement touristique alternatif, notamment dans les régions agricoles et forestières, et dans le domaine du tourisme saharien et écologique, la prise en charge des artisans, leur ravitaillement en matières premières en provenance des forêts, comme le bois de l’olivier, ou de l’argile, avec l’implication de toutes les parties, outre la sensibilisation à la rationalisation de la consommation de l’eau, conformément à la stratégie de l’eau à l’horizon 2050.

Les deux ministres ont mis l’accent sur l’intensification des efforts pour examiner les moyens à même de faire face aux défis posés, notamment ceux relatifs au changement climatique, en affirmant l’importance de l’investissement dans les régions pour la création des richesses, à travers la valorisation des produits agricoles et leur utilisation dans le tourisme, en tenant compte de la préservation des terres agricoles et des richesses naturelles.

Ils ont appelé à développer, davantage, l’action conjointe entre les structures de l’Etat, pour réaliser le développement économique, promouvoir le tourisme rural, et agricole, et le tourisme durable et responsable, ainsi qu’à œuvrer à créer des postes d’emploi, et à lancer des sociétés communautaires, notamment dans les régions intérieures.

Gnetnews