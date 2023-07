Tunisie : Deux ministres participent à la célébration de l’anniversaire d’indépendance des Etats-Unis

Le jeudi 6 juillet, l’ambassadeur Joey Hood et son épouse, Anne Françoise Lompo, ont accueilli le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, la ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia ainsi que de nombreux autres amis et partenaires tunisiens et internationaux issus de tous les secteurs de la société, à l’occasion de la réception annuelle de la fête de l’indépendance organisée à l’ambassade.

Au cours d’une soirée célébrant le jazz américain et commémorant le 80e anniversaire de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, l’ambassadeur Hood a rappelé le pouvoir du jazz en tant que symbole de la diversité et de la liberté, soulignant que « l’Amérique est inconcevable sans la diversité. C’est ce qui la définit. Je suis convaincu que la diversité définit également la nation tunisienne. Elle se reflète dans votre langue, dans l’immense de vos traditions.

Depuis l’Antiquité, la Tunisie a été un véritable creuset pour ceux qui y sont venus pacifiquement ou autrement, un lieu de coexistence religieuse et d’ouverture ».

S’exprimant sur les relations de longue date entre les États-Unis et la Tunisie, l’ambassadeur Hood a déclaré: « Alors que nous célébrons notre fête de l’indépendance, j’aimerais souligner que si nous avons été la première grande puissance à reconnaître l’indépendance de la Tunisie en 1956, nos relations remontent en fait à 1799, lorsque nous avons conclu notre premier traité d’amitié et de commerce. Nos relations sont fortes aujourd’hui et je suis sûr qu’elles le resteront dans les années à venir.

Communiqué