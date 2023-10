Tunisie : Deux ministres planchent sur l’état d’avancement du stade olympique d’El-Menzah

Une séance de travail s’est tenue hier, jeudi 26 Octobre, sous la coprésidence, de Sarra Zaâfrani Zenzeri et Kamel Deguiche, respectivement, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et ministre de la Jeunesse et du Sport, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement du projet de réaménagement du stade olympique d’El Menzah, et de la détermination à respecter les délais contractuels et les normes techniques requises pendant toutes les étapes du projet.

La réunion a permis de discuter l’état d’avancement des travaux, et la manière d’en accélérer la cadence ; en incitant l’entreprise BTP à consolider ses moyens matériels et humains pour le parachèvement des travaux, dans les délais convenus.

L’entreprise BTP s’est engagée à mettre à disposition tous les moyens nécessaires et à prendre les dispositions requises, en vue d’honorer ses engagements, et de faire avancer les travaux à une cadence plus soutenue, en respectant la date définitive contractuelle pour la fin du projet.

Les deux ministres ont appelé à intensifier la coordination entre les différents intervenants, pour débloquer les questions requérant des décisions techniques urgentes, et éviter tout blocage des travaux, avec la nécessité de s’en tenir à la qualité, et prendre en considération les standards techniques internationaux.

Gnetnews