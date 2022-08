Tunisie : DÃ©viation de la circulation au niveau de la sortie Ouest de la capitale

Tunisie : Déviation de la circulation au niveau de la sortie Ouest de la capitale

La direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Tunis porte à la connaissance de l’ensemble des usagers de la route nationale n’o 05, (Sortie ouest de Tunis), et l’autoroute A 03 (Tunis – Oued Zergua) et venant en direction de la capitale, qu’une déviation provisoire de la circulation allait être opérée à partir du lundi 15 août.

Cette déviation, dont la durée est de deux mois, permettra la réalisation des composantes du projet d’échangeur au niveau du croisement Ben Daha, indique-t-elle cet après-midi dans un communiqué.

Les usagers de la route peuvent emprunter la route X (rocade), puis la route nationale n’o 05 (Agba – Den Den), ou la route locale n’o 539 (Hrairia), avec l’éventualité de laisser le passage vers ce tronçon fermé de cette route pour les habitants en direction du tribunal de première instance de Tunis 2, seulement.

Les usagers de la route devraient faire montre de prudence, en réduisant la vitesse, en respectant la signalisation routière installée pour l’occasion.

Gnetnews