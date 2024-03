Tunisie : D’importantes saisies à l’issue du contrôle économique le premier jour du Ramadan

Le ministère du Commerce et du développement des exportations publie le bilan du contrôle économique conjoint des circuits de distribution au cours du premier jour du Ramandan 2024.

Quelque 3360 opérations de contrôle ont été effectuées, et 555 infractions économiques ont été relevées.

Les marchandises saisies portent sur 2,5 tonnes de légumes et fruits, 14 tonnes de farine et semoule, 1,5 tonne de sucre, 200 kg de riz et de café, et 293 litres de lait.

