Tunisie : Dissolution des commissions mÃ©dicales au sein de la CNAM et hausse du plafond de remboursement des frais de soins

Tunisie : Dissolution des commissions médicales au sein de la CNAM et hausse du plafond de remboursement des frais de soins

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a annoncé hier, jeudi 04 janvier, la dissolution des commissions médicales au sein de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), et la révision des procédures des différentes prestations via une seule commission.

La CNAM est un projet qui est né bancal, et requiert des solutions radicales afin qu’elle accomplisse son rôle et garantir le droit au soins, conformément à ce que prévoit la constitution tunisienne, a-t-il déclaré en marge d’une visite au centre régional de la CNAM de Tunis 1.

Le ministre a annoncé d’autres mesures, notamment, la révision et la hausse du plafond de remboursement des dépenses, et l’élargissement de la base d’intervention au profit du citoyen, en décrétant des avantages à l’intention des affiliés sociaux et des ayants-droits parmi les porteurs de handicap.

Les nouvelles dispositions consistent, par ailleurs, à renforcer la proximité, à travers la poursuite de la politique d’élargissement du réseau des centres régionaux et locaux de la Caisse.

Il s’agit, par ailleurs, de simplifier et de faciliter les dispositions liées aux prestations rendues, à travers la digitalisation et la mise en place d’un centre virtuel de la CNAM, tout en améliorant les mécanismes de communication et d’information, pour garantir l’accès du citoyen à la plateforme E-Cnam.

Ces mesures devraient être appliquées avant fin février 2024, en demandant des comptes à celui qui en aura entravé la mise en exécution.

Gnetnews