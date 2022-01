Tunisie : Dix projets de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire approuvés

Le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie vient d’accorder son accord, à dix projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à des fins d’autoconsommation raccordés sur le réseau moyenne tension suivants, en vertu d’un arrêté ministériel du 29 décembre 2021, publié dans la dernière édition du Journal Officiel.

Ces projets sont implantés dans différents gouvernorats de la Tunisie :

*Projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque (sans transport de l’électricité produite) :

1 SOCEM-palma Gafsa 773300 504 ,63

2 GDA Oued Cherka Gabès 900075 20,075

3 Maison l’oasis Gabès 899610 125

4 Maghrebia Technologie et Travaux Sousse 578270 13,12

5 Société Emballage Tubulaire 1 Nabeul 379120 96,3

6 Société Emballage Tubulaire 2 Nabeul 379181 96,3

7 SIEM Mehdia 661150 151,2

8 Huilerie Oum el Jenna Bizerte 344470 21,73

9 Beta Confection Sfax 842410 116,6

*Projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque (avec transport de l’électricité produite) :

10 Carrelage du Cap Bon Nabeul Nabeul 353050 200,015 353060

Le plafond de vente des excédents d’électricité produite à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation est fixé à 30%.

En cas où le taux de l’excédent dépasse cette limite, la société tunisienne de l’électricité et du gaz procède à la facturation des quantités excédentaires pendant l’année suivante et ce conformément aux dispositions de l’article 13 du décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d’électricité à partir des énergies renouvelables tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2020-105 du 25 février 2020.

Cet accord ne dispense pas de l’obtention des autorisations administratives requises prévues par la législation et la réglementation en vigueur.