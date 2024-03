Tunisie : Eau potable, zones irriguées, barrages…les grands projets financés par les bailleurs de fonds étrangers au centre d’une réunion co-ministérielle

Une séance de travail conjointe s’est tenue hier après-midi, lundi 18 Mars 2024, ayant réuni le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, et la ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi Sebeï, en présence du Secrétaire d’Etat à l’eau, Ridha Garbouj, et de nombre de cadres des deux ministères.

La réunion a permis de passer en revue et de suivre nombre de grands projets en cours de réalisation, moyennant des contributions financières extérieures dans le cadre de la coopération internationale, bilatérale et multilatérale ; lesquels projets sont importants et prioritaires du fait de leur rentabilité socioéconomique, outre leur rôle en termes de soutien de l’infrastructure du secteur.

Ces projets concernent nombre de secteurs vitaux, essentiellement l’eau potable, les céréales, les zones irriguées, les forêts, le développement agricole intégré, le dessalement de l’eau, la construction et l’aménagement des barrages et autres…

Les deux ministres ont affirmé l’importance d’intensifier la coordination, le suivi et l’évaluation entre tous les intervenants, ce qui permet de régler les difficultés et d’accélérer la cadence de réalisation. Ils ont, par ailleurs, affirmé la nécessité d’une bonne préparation des projets sur tous les plans, d’une manière anticipative, en vue d’éviter tous les obstacles pouvant être rencontrés.

Gnetnews