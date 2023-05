Tunisie/ Emigration irrégulière : Le commandant de la garde nationale appelle à poursuivre les passeurs et les intermédiaires

Le Directeur Général et commandant de la garde nationale a appelé à redoubler d’efforts, et à procéder par anticipation en vue de contrer le fléau de l’émigration irrégulière.

Lors d’une visite d’inspection hier, mardi 30 Mai, au district maritime du Centre et au district régional de Sfax, accompagné par le Directeur Général des unités d’intervention et de la garde frontières par intérim, le commandant de la garde nationale a appelé à poursuivre les passeurs et les intermédiaires, indique en substance le porte-parole de la DGGN, dans un communiqué.

Le colonel-major, Hassine Gharbi, fraichement installé dans ses nouvelles fonctions, a eu une rencontre avec les cades et les cercles de commandement, et s’est enquis de la promptitude opérationnelle des unités terrestres et maritimes.

Gnetnews