Tunisie : En vertu d’une commission rogatoire, une enquête diligentée sur l’atteinte aux personnes et biens (Intérieur)

En vertu d’une commission rogatoire émise par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, la direction régionale des affaires criminelles de la direction de la police judiciaire s’est saisie de l’enquête dans l’affaire portant sur « la formation d’une bande et l’entente pour porter atteinte aux personnes et aux biens, présenter des dons en espèce en vue d’influencer les électeurs, et participer à une campagne électorale avec un financement d’origine inconnue », annonce le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

« Des poursuites sont engagées contre un nombre de personnes dans le cadre de cette affaire, pour avoir planifié des agissements visant à semer le trouble », ajoute le département de l’avenue Habib-Bourguiba.

Globalement, cette affaire s’imbrique avec « les résultats des investigations sécuritaires approfondies », annoncés à la date du 02 novembre 2022, au sujet de « l’intention de certaines parties de mettre en exécution un plan malveillant au service d’agendas privés », conclut la même source.

Gnetnews