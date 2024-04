Tunisie : Kaïs Saïed s’enquiert de l’état des plages à Hammamet

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu, samedi 06 avril 2024, à Hammamet où il a constaté l’érosion marine, face à une plage submergée par les eaux de mer, outre l’aggravation de la pollution marine du fait du déversement des eaux d’évacuation sanitaire dans la mer.

L’agence de protection du littoral a été créée pour la protection du littoral et du domaine public maritime, a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Accompagné par la gouverneure de Nabeul, le chef de l’Etat a considéré que ce qui se passe dans de nombreuses plages de Nabeul et dans d’autres gouvernorats s’élève au rang du crime, appelant à appliquer la loi à tous, et à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette érosion marine, et empêcher que les sebkhas ne se transforment en décharges.

Saïed a écouté les préoccupations des citoyens. « La solution à la situation économique, sociale et autres, ne pourrait être qu’une solution nationale, réalisant les espoirs et aspirations de l’ensemble des citoyens », a-t-il dit.

Gnetnews