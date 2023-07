Tunisie : En visite aux Emirats, Nabil Ammar rencontre des compÃ©tences tunisiennes

Tunisie : En visite aux Emirats, Nabil Ammar rencontre des compétences tunisiennes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré, ce lundi 17 juillet, au siège de l’ambassade de Tunisie à Abou Dhabi, des compétences tunisiennes établies aux Emirats, et opérant dans de nombreux secteurs, notamment, l’investissement, ainsi que les activités commerciales, bancaires et sportives.

Le ministre a écouté les préoccupations et les propositions de la colonie, et son rôle en matière d’appui des efforts de développement en Tunisie.

Il a, par ailleurs, évoqué l’évolution de la situation dans le pays, et le processus de réforme dans ses différents aspects, appelant les membres de la colonie à resserrer, davantage, les liens avec la Tunisie, et à s’inscrire, d’une manière agissante, dans l’effort national de développement.

La Tunisie est résolue, par le biais du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques et consulaires, à présenter les meilleures prestations consulaires à la colonie, en tâchant d’aplanir les éventuelles difficultés auxquelles elle aura à faire face, en coordination avec les différentes parties prenantes.

Le ministre des Affaires étrangères est en visite de travail aux Emirats arabes unis. Il s’était rendu auparavant au Koweït où il s’est entretenu, notamment, avec son homologue koweïtien, ainsi qu’avec le Directeur Général du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).

Gnetnews