Tunisie : En visite dans des quartiers défavorisés, Malek Zahi constate la misère sociale

Le ministre des Affaires sociales a visité ce vendredi 21 janvier 2022, plusieurs cités défavorisées à la périphérie de la capitale, dans le cadre du suivi de la situation des familles démunies et à revenu limité.

Malek Zahi s’est rendu dans les cités de Sidi Hassine, Jayara, Attar, Bir Jazara, Borj Chakir à la capitale…il était accompagné par le président de l’instance générale de promotion sociale, le directeur général de l’Union tunisienne de solidarité sociale, et ses conseillers.

Le ministre s’est enquis des conditions de ces familles. Des aides matérielles et en nature leur ont été distribuées, indique un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Dans une déclaration médiatique, le ministre a souligné que « le but de ces visites est de mettre un terme aux fausses promesses et aux paroles creuses et de commencer un véritable travail… histoire de lier les paroles aux actes ».

Le ministre a ajouté qu’il a effectué cette visite après avoir eu des données sur des situations très critiques, dont il a effectivement été témoin sur place.

Il a fait part de « la nouvelle approche du gouvernement, qui procède de la proximité, pour s’enquérir des conditions sociales des familles indigentes ».

Le ministre a ajouté qu’il était du droit du citoyen de ressentir la présence de l’Etat, signalant que l’objectif du gouvernement actuel est d’instaurer un Etat social garantissant les droits de l’ensemble des Tunisiens.

