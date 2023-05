Tunisie : En visite en France, Nabil Ammar s’entretient avec le Secrétaire Général de l’OCDE

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, s’est entretenu avec le Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), Mathias Cormann, dans le cadre de sa visite de travail officielle en France, les 30 et 31 mai, où il devra rencontrer son homologue française, Catherine Colonna

La rencontre a constitué une occasion pour rappeler les excellentes relations de coopération entre la Tunisie et l’OCDE et la priorité qu’accorde notre pays à développer davantage et diversifier cette coopération pour inclure de nombreux domaines et secteurs prioritaires, sur la base d’une vision partagée sur les questions de développement et d’investissement, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Le responsable de l’OCDE a exprimé la disponibilité de l’organisation à soutenir davantage les efforts de notre pays pour faire face aux défis économiques auxquels il est confronté, aider à redynamiser l’économie et poursuivre la coopération conjointe sur les questions prioritaires à l’instar de de la migration et de la fiscalité, et ce en conformité avec nos priorités nationales.